Rapine a Bologna, arrestati due stranieri

La polizia di Stato, nel pomeriggio e poi nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo, ha presidiato la zona universitaria con alcuni agenti in borghese. Il servizio di controllo ha portato a due arresti e a diverse identificazioni.

Il primo arresto riguarda un ragazzo di 19 anni, straniero e con precedenti. I fatti sono avvenuti in zia Zamboni attorno allâ€™una di notte, quando un gruppo di sei persone ha accerchiato un gruppo piÃ¹ piccolo di tre ragazzi, chiedendo loro dei soldi. Al loro rifiuto, uno dei sei ragazzi ha strappato dal collo della vittima una collana dâ€™oro: questâ€™ultimo ha cercato di trattenere il rapinatore, ma Ã¨ stato malmenato dal resto del gruppo cosÃ¬ come uno degli amici con cui si trovava.

Lâ€™autore della rapina e i complici si sono dileguati, ma poco dopo sono stati individuati dai poliziotti in borghese. Il ragazzo, classe 2007, Ã¨ stato arrestato e identificato. Ãˆ risultato avere numerosi precedenti ed essere giÃ destinatario di una misura cautelare. Per questo, gli agenti lo hanno portato in carcere.

Il secondo arresto Ã¨ avvenuto ai danni di un ragazzo del 2005, anche lui straniero e con precedenti. La polizia riferisce che il giovane ha rubato il portafogli dalla borsa di una studentessa straniera, per poi spintonarla e fuggire via. Anche lui Ã¨ stato intercettato dagli agenti di polizia, che lo hanno arrestato. Il processo si terrÃ nella mattinata di lunedÃ¬ 23 marzo.

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