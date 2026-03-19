Torino, rapinavano e si filmavano sui social: sgominata banda di egiziani

Aggredivano le vittime per strada per strappare collane d’oro e si filmavano, pubblicando poi i video sui social, tra cui TikTok

TORINO, 19 MAR –Â Ãˆ quanto emerso da un’indagine della polizia di Stato che ha portato all’arresto di quattro persone ritenute responsabili di una serie di rapine violente a Torino. Le misure cautelari, eseguite dalla squadra mobile, guidata dal dirigente Davide Corazzini, su ordinanza del gip, riguardano giovani di origine egiziana accusati, a vario titolo, di tre episodi avvenuti tra il centro e le zone della movida, in particolare nei giardini Sambuy e nei pressi del parco del Valentino.

Tra loro anche il presunto leader del gruppo, giÃ detenuto per fatti analoghi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime venivano avvicinate e colte di sorpresa: i rapinatori agivano in gruppo, utilizzando coltelli e spray urticante per immobilizzarle e impossessarsi delle collane, per poi darsi alla fuga.

Determinanti per le indagini sono stati i sistemi di videosorveglianza, i riconoscimenti fotografici e gli accertamenti, che hanno consentito di ricostruire da chi era composta la banda e i ruoli dei presunti rapinatori. Nel corso dell’attivitÃ investigativa Ã¨ emerso anche l’uso dei social network, dove alcuni degli indagati pubblicavano contenuti legati alle loro azioni, con atteggiamenti di sfida e per esibire i loro ‘trofei’. (ANSA)