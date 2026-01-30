Maxi furto da 200mila euro, fermati tre romeni

Profumi e cosmetici. Ma anche friggitrici ad aria. In un caso addirittura la banda si era spinta oltre i confini dell’hinterland di Milano e aveva puntato alla Brianza, cercando di colpire ad Arcore (Monza e Brianza), alla Peg Perego. Qualcosa in quell’occasione perÃ² era andato storto. Era l’8 dicembre del 2024 e il gruppo Ã¨ scappato a mani vuote.

Sono almeno due i furti (e un colpo solo tentato) che vengono contestati a una banda ora accusata di furto aggravato in concorso e ricettazione.

Furti alle aziende di logistica: tre arresti

L’indagine, condotta dalla sezione operativa della compagnia di Rho, Ã¨ iniziata nel novembre 2024, dopo un furto presso unâ€™azienda di logistica di Lainate (Milano). I militari nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a unâ€™ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano nei confronti di un uomo di origine romena di 50 anni e degli arresti domiciliari per una connazionale di 47 anni. Un altro uomo, un 40enne anche lui indagato e tuttora irreperibile, Ã¨ stato sottoposto allâ€™obbligo di dimora.

Altre persone, sia cittadini italiani che stranieri, risultano indagati in stato di libertÃ per la ricettazione della merce destinata alla rivendita.

I furti nelle aziende e nei depositi

Le indagini sono iniziate dopo il furto avvenuto tra il 2 e il 3 novembre 2024 presso unâ€™azienda di logistica di Lainate (Milano): dopo aver rubato un furgone da un’altra societÃ di spedizioni a Origgio (Varese), hanno puntato a un carico di profumi e cosmetici stipato in un deposito logistico per un valore di 200mila euro.

La banda Ã¨ ritenuta responsabile anche del furto di 200 friggitrici ad aria, sottratte da un rimorchio parcheggiato presso il centro logistico di Landriano (Pavia) e di un tentato furto presso una importante azienda di produzione di giocattoli e articoli per lâ€™infanzia ad Arcore (Monza e Brianza). La merce rubata, secondo quanto ricostruito, veniva poi stoccata in box privati a Milano e smistata tra i complici per la rivendita, sul mercato nero.

www.milanotoday.it