Furti nei negozi a Viareggio, marocchino arrestato e subito rilasciato

Ha messo a segno una serie di furti in centro. Alla sala operativa del Commissariato sono arrivate richieste di intervento da parte di alcuni commercianti per i ’colpi’ subiti. Sul posto, oltre alla Volante del Commissariato, è stata inviata anche una pattuglia in borghese della Squadra Anticrimine.

L’uomo, marocchino di 45 anni, prima è entrato a “L’Angolo del Forte” afferrando una bambola e riponendola in una borsa; poi a “Il Fiocco di Marcuccetti Rosalia” si è impossessato di quattro buste contenenti giocattoli per bambini; poi una bottiglia di birra da “Gusto tabacco”. Non contento ha rubato due braccialetti alla “Rivendita Tabacchi 3” e quattro paia di ciabatte da “Nico Bertelli”.

Il pattugliamento lungo le vie della segnalazione del furto, ed in particolare nei pressi di un negozio di via Mazzini, ha permesso di individuare il nordafricano a bordo di una biciletta che dopo aver rubato della merce si allontanava. Il personale in borghese coadiuvato dagli operatori della Volante lo ha bloccato: in borsa era nascosta la refurtiva. E’ stato arrestato per furto continuato aggravato e la merce restituita ai legittimi proprietari. Condannato per direttissima, ha l’obbligo di firma.

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