Civitanova Marche, uomo ucciso con una coltellata in casa: sospetti sulla compagna

Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con un coltellata in viale Matteotti, sul lungomare nord di Civitanova Marche (Macerata)

La vittima, Marco Pennesi, è stato trovato senza vita nell’appartamento, con una profonda ferita da arma da taglio ad un braccio, probabilmente morto per dissanguamento a causa della coltellata. Poco prima un vicino aveva sentito delle urla in casa e aveva contattato un cugino del 62enne, che poi ha rinvenuto il cadavere a terra in una pozza di sangue. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto, raccogliendo le testimonianze di varie persone tra cui la compagna della vittima, circa 30 anni: sarebbe lei la prima sospettata per il delitto, anche se non si escludono altre piste inclusa la partecipazione di terze persone.

Secondo le testimonianze dei vicini, Pennesi e la fidanzata avrebbero litigato, così com’era successo il giorno prima, tanto che erano intervenuti i carabinieri. Marco Pennesi era già noto alle forze dell’ordine, che nel giugno di quattro anni fa lo avevano arrestato insieme alla fidanzata Crina Petronela Staicu, al termine di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga.

Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e i carabinieri e la polizia locale. Le indagini sono condotte dalla polizia, con la presenza sul posto del commissario Riccardo Zenobi, del capo della Squadra mobile di Macerata Anna Moffa, del medico legale Antonio Tombolini e del magistrato di turno Enrico Riccioni. Alle 21 erano ancora in corso i rilievi della polizia scientifica.

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