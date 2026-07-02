Ucraina, il generale Zaluzhny pronto a candidarsi

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Valerii Zaluzhny

Via Bankova, Kiev. Nella Residenza di Stato dell’Ucraina, qualche giorno fa, ha avuto luogo un incontro che potrebbe cambiare l’equilibrio interno di un Paese in guerra da oltre 4 anni.

Uno di fronte all’altro, Volodymyr Zelensky e il generale Valerii Zaluzhny, oggi ambasciatore di Kiev nel Regno Unito, hanno parlato a lungo, e non solo degli effetti delle dimissioni di Keir Starmer. Zaluzhny, uno dei simboli della resistenza ucraina, ha infatti comunicato a Zelensky la volontà di candidarsi alle future presidenziali.
Quando? Già il prossimo autunno, se il presidente ucraino riterrà che ci saranno le condizioni per andare alle urne. E, da qualche tempo, sembra che Zelensky ci stia pensando davvero. ANSA

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