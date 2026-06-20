Brescia, 4 straniere in una Jaguar piena di merce rubata: denunciate e rilasciate

Viaggiavano a bordo di una Jaguar con targa provvisoria estera e un bagagliaio carico di merce – prodotti alimentari e articoli di cosmetica – appena rubata in supermercato. La loro trasferta si è conclusa con una denuncia per ricettazione in concorso: protagoniste quattro donne, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, fermate dai carabinieri della Compagnia di Chiari durante un controllo del territorio.

L’episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 17 giugno a Ospitaletto (Brescia). Erano circa le 13.30 quando una pattuglia dell’Arma, impegnata lungo via Circonvallazione, ha notato l’auto di grossa cilindrata. Alcuni elementi hanno insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con un controllo.

A bordo della vettura si trovavano quattro donne straniere di 20, 26, 32 e 60 anni, tutte disoccupate e già note alle forze dell’ordine. Durante l’ispezione dell’auto, i carabinieri hanno trovato nel portabagagli una notevole quantità di cibo e cosmetici. Alla richiesta di chiarirne la provenienza, nessuna delle occupanti è stata in grado di mostrare scontrini o fornire spiegazioni convincenti.

Sono così scattati immediatamente gli accertamenti, che hanno permesso di ricostruire l’origine dei prodotti. La merce, per un valore complessivo di circa 1.200 euro, era stata sottratta poco prima dagli scaffali di un supermercato di Cazzago San Martino.

Tutti gli articoli recuperati sono stati restituiti alla direzione del punto vendita, che ha formalizzato la denuncia. Per le quattro donne è invece scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere dell’accusa di ricettazione in concorso.

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