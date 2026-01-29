Metal detector nelle scuole, firmata circolare da Valditara e Piantedosi

ROMA – I Ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che Ã¨ finalizzata al contrasto dell’utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di metal detector nelle scuole.

La misura – informa una nota congiunta – potrÃ  essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. (ANSA)

