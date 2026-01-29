Kallas: ‘inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Kaja Kallas

BRUXELLES, 29 GEN – “Assistiamo anche ai colloqui ad Abu Dhabi, ma da parte russa sono presenti solo militari che non hanno il mandato di concordare nulla, il che significa che non sono affatto seriamente intenzionati a raggiungere la pace. Ãˆ esattamente il contrario”.

Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari Esteri e sottolineando che l’Ue inserirÃ  la Russia “nella lista nera del riciclaggio di denaro, perchÃ© sta utilizzando questi mezzi per finanziare la guerra.” (ANSA)

Articoli correlati

Kaja Kallas

Kallas: “10 milioni di euro per il tribunale che dovrÃ  perseguire i leader russi”

Kaja Kallas

Kallas: “Putin prenderÃ  sul serio i negoziati solo se lo costringeremo”

Trump e von der Leyen

UE, possiamo difendere sia la Groenlandia che l’Ucraina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *