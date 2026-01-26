Morto bimbo di 28 giorni nel Barese, cinque medici indagati

La Procura di Bari ha aperto un’indagine per omicidio colposo sulla morte di un neonato avvenuta nell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nel Barese, lo scorso 13 gennaio

Il bambino era nato il 16 dicembre nello stesso ospedale. La pm Maria Christina De Tommasi ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone: due ginecologhe, due ostetriche e un anestesista. La pm ha anche disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

L’incarico per gli accertamenti sul corpo del neonato sarÃ² conferito lunedÃ¬ mattina al medico legale Biagio Solarino e al ginecologo Francesco Pascazio e l’autopsia sarÃ poi eseguita nel Policlinico di Bari.Â Il sospetto degli inquirenti, stando alle presunte responsabilitÃ ipotizzate, Ã¨ che le possibili cause che hanno determinato la sofferenza fetale e il decesso del neonato, a meno di un mese dalla nascita, siano da ricercarsi nelle fasi del parto.

Il bambino, nato al termine di una gravidanza che, a quanto si apprende, non avrebbe avuto criticitÃ , avrebbe evidenziato subito segni di sofferenza ed Ã¨ rimasto sempre ricoverato in ospedale fino al decesso, 28 giorni dopo. A chiedere alla Procura di accertare le cause della morte Ã¨ stata la famiglia, che ha sporto denuncia.

