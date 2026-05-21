Portogallo, madre benda i figli e li lascia nel bosco: poi fugge col compagno

Erano seduti, con una benda stretta attorno agli occhi, nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella di 3 anni piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. Ha provato a consolarli ma non riusciva a capirli, parlavano solo francese. Solo con l’aiuto di un amico di suo figlio è riuscito a ricostruire la storia. I piccoli sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno, entrambi francesi, che li hanno lasciati lì “a giocare”. La procura di Lisbona ha già aperto un’indagine: secondo quanto emerge dalla stampa locale, il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l’11 maggio.

Il soccorso fortuito, il bar di paese e lo zaino per “sopravvivere”

Il ritrovamento fortuito dei due bimbi è avvenuto lunedì 18 maggio a Monte Novo do Sul, una piccola città nei pressi della strada National 253 a sud di Lisbona. Alexandre Quintas, che ha caricato per primo in macchina i due minori, ha raccontato di averli trovati disperati, con una benda sugli occhi e uno zaino ciascuno in spalla. Dentro c’erano vestiti, una bottiglia d’acqua, un pacchetto di biscotti e due frutti. “Da questo ho capito che poteva trattarsi di un caso di abbandono”, ha raccontato l’uomo a Sic. Li ha presi, li ha fatti incontrare con i suoi figli e li ha portati al bar-panetteria del paese: “Ho cercato di calmarli, giocavano, mangiavano gelato e cioccolatini”. Nel frattempo, ovviamente, ha segnalato l’accaduto alla polizia locale.

La ricostruzione degli inquirenti: l’abbandono nel bosco e la fuga

Poco dopo i bimbi sono stati condotti dalle forze dell’ordine all’ospedale di Setubal, dove tuttora si trovano sotto osservazione dell’equipe medica. Nella struttura, gli inquirenti sono riusciti a farsi raccontare dai piccoli cosa era accaduto. “I genitori (la madre e il patrigno, ndr) li hanno portati nella foresta che si estende lungo la strada provinciale, li hanno bendati e hanno detto loro di divertirsi a cercare un giocattolo”, hanno spiegato i magistrati portoghesi. Poi li hanno lasciati lì, sono saliti in macchina e se ne sono andati. È probabile, secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, che i due abbiano già lasciato i confini nazionali.

La denuncia del padre e l’altro figlio abbandonato

Gli inquirenti nelle ultime ore stanno tentando di ricostruire i movimenti della famiglia. Secondo quanto raccolto da alcune telecamere di videosorveglianza, martedì avrebbero pranzato in un locale ad Alcácer do Sal, a pochi chilometri da dove poi i due piccoli sono stati soccorsi. Proprio durante questo sforzo investigativo sarebbe emersa la denuncia sporta dal padre naturale dei due bimbi lo scorso 11 maggio a Colmar, città francese a sud di Strasburgo. Era stato il genitore infatti ad avvisare le forze locali della scomparsa dei due figli più piccoli, facendo scattare le prime ricerche nella regione orientale del Paese transalpino. Non solo. Secondo la segnalazione del padre, la donna sarebbe partita da Colmar lasciando solo in casa il figlio maggiore, un ragazzo 16enne.

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