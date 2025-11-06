Finti turisti ma ladri veri: 4 albanesi in vacanza nel Bresciano per svaligiare case

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno sgominato una banda di “topi d’appartamento” che avrebbe messo a segno diversi colpi nelle abitazioni dei comuni della bassa Valcamonica e, in particolare, a Darfo Boario Terme. Sarebbero almeno quattro i furti – alcuni solo tentati – commessi nelle ultime settimane.

Nel mirino dei carabinieri della Stazione di Borno e del Radiomobile di Breno sono finiti quattro uomini albanesi, di età compresa tra i 23 e i 32 anni, tutti con svariati precedenti. Spacciandosi per turisti, avevano affittato una stanza in un bed and breakfast di Ossimo. Finti turisti di giorno, ladri veri al calare del buio: avrebbero passato al setaccio le case della zona e dei comuni limitrofi, spostandosi in auto, per poi fare irruzione nelle abitazioni vuote e fare man bassa di soldi e gioielli, ma anche di bigiotteria.

L’auto sospetta

Le indagini sono partite proprio dall’auto “sospetta” a bordo della quale la banda si muoveva, immortalata dalle telecamere nelle vicinanze delle case svaligiate. Dagli accertamenti successivi, i militari hanno identificato i quattro uomini che la occupavano, facendo scattare il blitz.

Refurtiva restituita

L’auto e la stanza dove alloggiavano sono state perquisite a fondo, permettendo di scovare – e sottoporre a sequestro – gli attrezzi del “mestiere”: cacciaviti, guanti e radioline ricetrasmittenti. Non solo: sono stati trovati, e poi restituiti ai legittimi proprietari, alcuni oggetti rubati nelle abitazioni razziate, oltre a circa 1.000 euro in contanti.Tutti e quattro sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione e poi, poiché irregolari sul territorio nazionale, scortati agli aeroporti di Orio al Serio e Milano Malpensa per essere imbarcati sui voli che li hanno riportati in Albania.

