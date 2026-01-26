Malore improvviso, morto allenatore di calcio di 46 anni

PORTO RECANATI – Ha cenato con la moglie e i due figli, poi Ã¨ andato a stendersi sul letto dicendo che si sentiva poco bene. Ed Ã¨ lÃ¬, nella loro camera, che ieri sera la moglie lâ€™ha trovato privo di sensi. Allâ€™arrivo del 118, era ormai deceduto Diego Ruspantini, 46 anni, figura conosciutissima nel mondo del calcio dilettantistico marchigiano. Ãˆ stato stroncato da un malore improvviso: una morte naturale, secondo il personale medico.

Era portiere

Ruspantini, nato a Loreto nel 1979, viveva con la famiglia a Porto Recanati, dove ha debuttato nel calcio come portiere. Si Ã¨ affermato nel corso della carriera, giocando in serie D con la Monturanese e poi in Eccellenza con Cingolana, Osimana, Fermana, Biagio Nazzaro e Camerano. Ha militato anche nellâ€™Anconitana del presidente Marconi. Terminata la carriera da giocatore, Ã¨ diventato allenatore dei portieri, incarico che ha ricoperto anche al Porto Recanati. Incredulo e in lacrime il mondo del calcio alla notizia della sua morte improvvisa.

