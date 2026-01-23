Kiev a Orban: “Il tuo padrone a Mosca non durerà 100 anni”

Andrii Sybiha

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha commentato la dichiarazione del primo ministro ungherese Viktor Orban secondo cui per i prossimi 100 anni l’Ungheria non avrà un parlamento che voterà a favore dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, sottolineando che la volontà del leader ungherese è “destinata a fallire”, in quanto “il suo padrone a Mosca non durerà 100 anni”.

“Questo piano è destinato a fallire, signor primo ministro. Il suo padrone a Mosca non durerà 100 anni, anche se fosse pronto a donargli tutti gli organi. E il giorno in cui l’Ucraina entrerà nell’Ue, pubblicheremo questo titolo sulla Verkhovna Rada dell’Ucraina per ricordare le sue bugie per i prossimi cento anni”, ha dichiarato Sybiha su X.
