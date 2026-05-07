La Commissione europea non vuole sbloccare tutti i fondi dovuti all’Ungheria. Budapest si aspetta di ricevere un totale di 10,4 miliardi di euro, riferisce Politico.

Dell’importo totale, 6,5 miliardi di euro dovrebbero essere assegnati all’Ungheria sotto forma di sovvenzioni, mentre altri 3,9 miliardi di euro sono sotto forma di prestiti.

L’ostacolo principale è il fallimento dell’Ungheria nel soddisfare le condizioni di riforma politica interna stabilite dall’Unione europea. La scadenza per queste riforme è il 31 agosto, ed è improbabile che i cambiamenti necessari possano essere apportati entro quella data, ha chiarito la pubblicazione.

Allo stesso tempo, l’UE ha già avanzato 27 richieste al potenziale nuovo Primo Ministro ungherese Péter Márki-Zay per sbloccare i beni bloccati, come indicato nell’articolo. Viene sottolineato che, nonostante la vittoria del partito pro-europeo nelle elezioni parlamentari ungheresi, le condizioni per Budapest rimangono invariate.

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