Magyar: “Costruiremo Ungheria nuova che riconquista onore in Europa”

Peter Magyar ha ottenuto la fiducia del Parlamento ungherese e ha giurato da nuovo primo ministro dell’Ungheria. Lo riportano i media internazionali e ungheresi.

Finisce, dopo 16 anni, l’era di Viktor Orban. Il leader di Tisza ha quindi cominciato il suo primo discorso al Parlamento nelle vesti ufficiali di capo dell’esecutivo.

“Costruiremo uno stato funzionante e umano. Un’amministrazione che istruisce, guarisce, garantisce la sicurezza per i suoi cittadini, fa funzionare il trasporto pubblico, assicura possibilità per tutti e rende conto del patrimonio pubblico che non diventerà ricchezza privata come è stato finora”, ha detto Magyar nel discorso di programma di un’ora in Parlamento.

Magyar ha promesso “una resa dei conti”, l’istituzione di un ufficio di recupero del patrimonio pubblico e giustizia per le malversazioni degli oligarchi del regime uscente. Si è rivolto all’opposizione, il gruppo dei deputati del Fidesz, ex partito di governo, chiedendo i termini di una collaborazione per una riappacificazione della nazione. “Costruiremo un’Ungheria nuova che riconquista l’onore in Europa, non tradisce gli alleati, non serve interessi stranieri, un paese forte, capace di difendere i suoi interessi, e leale all’unione a chi appartiene”, ha detto. ANSA