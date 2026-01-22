Orban a Zelensky: “sei in una situazione disperata e non vuoi mettere fine alla guerra”

“Egregio Presidente Zelenskyy
Mi sembra che non riusciremo a raggiungere un’intesa. Io sono un uomo libero al servizio del popolo ungherese. Tu sei un uomo in una situazione disperata che, ormai da quattro anni, non è in grado o non vuole porre fine a una guerra, nonostante il Presidente degli Stati Uniti abbia fornito ogni possibile assistenza per farlo.
Pertanto, per quanto mi adulaste, non possiamo sostenere i vostri sforzi bellici. Il popolo ucraino, naturalmente, nonostante i vostri insulti accuratamente scelti, può ancora contare su di noi per continuare a fornire al vostro Paese elettricità e carburante, e continueremo anche a sostenere i rifugiati in arrivo dall’Ucraina.
La vita stessa sistemerà il resto e ognuno avrà ciò che merita.
Viktor.”
Lo scrive Viktor Orban su X.
Dear President @ZelenskyyUa,
It seems to me that we will not be able to come to an understanding. I am a free man who serves the Hungarian people. You are a man in a desperate position who, for the fourth year now, has been unable or unwilling to bring a war to an end—despite…
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 22, 2026