Orban a Zelensky: “sei in una situazione disperata e non vuoi mettere fine alla guerra”

“Egregio Presidente Zelenskyy

Mi sembra che non riusciremo a raggiungere un’intesa. Io sono un uomo libero al servizio del popolo ungherese. Tu sei un uomo in una situazione disperata che, ormai da quattro anni, non è in grado o non vuole porre fine a una guerra, nonostante il Presidente degli Stati Uniti abbia fornito ogni possibile assistenza per farlo.

Pertanto, per quanto mi adulaste, non possiamo sostenere i vostri sforzi bellici. Il popolo ucraino, naturalmente, nonostante i vostri insulti accuratamente scelti, può ancora contare su di noi per continuare a fornire al vostro Paese elettricità e carburante, e continueremo anche a sostenere i rifugiati in arrivo dall’Ucraina.

La vita stessa sistemerà il resto e ognuno avrà ciò che merita.

Viktor.”

Lo scrive Viktor Orban su X.