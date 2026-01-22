Kallas: “10 milioni di euro per il tribunale che dovrà perseguire i leader russi”

“Oggi l’UE ha stanziato i primi 10 milioni di € per un nuovo Tribunale speciale che dovrà perseguire i leader russi per il loro ruolo nella guerra di Mosca contro l’Ucraina.
I leader russi sono responsabili di questa guerra e devono essere ritenuti responsabili. Non può esserci impunità.
È stato un piacere discutere con @alain_berset e firmare il contratto con il Consiglio d’Europa.”
Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.
Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.
A pleasure to… pic.twitter.com/Sm8JpF9vdL
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 22, 2026