Kallas: “10 milioni di euro per il tribunale che dovrà perseguire i leader russi”

Kaja Kallas

“Oggi l’UE ha stanziato i primi 10 milioni di € per un nuovo Tribunale speciale che dovrà perseguire i leader russi per il loro ruolo nella guerra di Mosca contro l’Ucraina.

I leader russi sono responsabili di questa guerra e devono essere ritenuti responsabili. Non può esserci impunità.

È stato un piacere discutere con @alain_berset e firmare il contratto con il Consiglio d’Europa.”

