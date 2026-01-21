Sassari, malore improvviso: muore ingegnere di 48 anni

Marco Fresi

Sassari Si Ã¨ sentito male nel suo appartamento, dove abitava da solo, la notte tra il 19 e il 20 gennaio. Quando sono arrivati i soccorsi per lui non câ€™era purtroppo piÃ¹ niente da fare.

Si chiamava Marco Fresi, aveva 48 anni, sassarese: era un ingegnere ambientale e lavorava alla Multiss, la societÃ  multiservizi della Provincia di Sassari. Molto conosciuto in cittÃ , la sua scomparsa improvvisa ha suscitato enorme commozione e sconcerto: Marco Fresi era un grande sportivo, amava tenersi in forma e aveva un fisico atletico.
www.lanuovasardegna.it

