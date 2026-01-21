Groenlandia, Trump: “vogliamo un pezzo di ghiaccio e non ce lo danno”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

trump a Davos

FoxNews – Il presidente Trump lancia un duro avvertimento alla Danimarca sulla Groenlandia, chiarendo che gli Stati Uniti ricorderanno se la loro richiesta di “protezione mondiale” verrà respinta:

“Quindi vogliamo un pezzo di ghiaccio per proteggere il mondo, e loro non ce lo danno.”
“Non abbiamo mai chiesto altro e avremmo potuto tenere quel pezzo di terra e non l’abbiamo venduto. Hanno una scelta. Potete dire di sì, e noi vi saremo molto grati, oppure potete dire di no e noi ce ne ricorderemo.”
https://x.com/FoxNews/status/2013983070152544475

Articoli correlati

titanic

Europa: il continente che si è fatto del male da solo (secondo Trump)

Trump

Groenlandia, Trump: leader europei non “opporranno troppa resistenza”

NATO Groenlandia

Copenaghen e Nuuk propongono missione Nato in Groenlandia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *