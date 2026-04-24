Nestè taglia 185 posti di lavoro in Italia

La multinazionale alimentare Nestlé ha annunciato 185 esuberi in Italia

La decisione è stata comunicata ai sindacati durante l’ultimo comitato aziendale europeo e riguarda quasi esclusivamente il personale della sede di Assago, alle porte di Milano. I tagli si concentreranno nelle funzioni impiegatizie e fanno parte di un piano di contenimento dei costi che l’azienda intende completare entro il 2027 per recuperare competitività sul mercato globale.

Il piano di riorganizzazione globale

Il provvedimento si inserisce in una strategia mondiale guidata dall’amministratore delegato Philipp Navratil. Il piano prevede la riduzione di 16mila posti di lavoro in tutto il mondo con l’obiettivo di risparmiare circa tre miliardi di euro. Nestlé ha giustificato la scelta citando “l’aumento dei costi delle materie prime”, come caffè e cacao, e la pressione esercitata “dalla concorrenza dei marchi privati”. La società punta ora a concentrare gli investimenti sui marchi considerati strategici.

La situazione degli esuberi in Spagna

In Spagna la procedura di licenziamento collettivo coinvolgerà fino a 301 lavoratori su un totale di oltre quattromila dipendenti. I tagli colpiranno sei stabilimenti produttivi, tra cui quelli di Girona e Reus, e i centri di distribuzione. I sindacati spagnoli hanno però contestato la decisione, ricordando che nel 2025 l’azienda ha registrato in Spagna un fatturato record di 2,89 miliardi di euro, in crescita del 12 per cento, e ha effettuato investimenti per 96 milioni di euro.

Le incertezze per il settore delle acque

Oltre ai licenziamenti ad Assago, i sindacati italiani hanno espresso preoccupazione per il futuro del comparto “Waters”. Anche se il settore non è direttamente coinvolto negli esuberi, è previsto un percorso che potrebbe portare alla creazione di una joint venture. Questa operazione comporterebbe il trasferimento in Sanpellegrino di circa 60 o 70 dipendenti che oggi lavorano per Nestlé. Le sigle Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno annunciato assemblee per valutare azioni di tutela.

La storia del gruppo in Italia

Nestlé è presente in Italia da oltre 110 anni e gestisce più di duemila marchi a livello globale. Fondata nel 1866, l’azienda opera in 187 paesi nel settore della nutrizione e del benessere. La riorganizzazione annunciata rappresenta uno dei cambiamenti più radicali nella struttura del gruppo degli ultimi anni. Nelle prossime settimane inizieranno i negoziati formali per cercare soluzioni alternative ai licenziamenti diretti, come i prepensionamenti o la riallocazione interna del personale.

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