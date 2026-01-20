Nave Ocean Viking traghetta 90 migranti nel porto di Palermo

ImolaOggiCRONACA, News 2026

ocean viking

Si sono concluse a Palermo le operazioni di sbarco dei circa 90 migranti soccorsi dallâ€™Ocean Viking

A renderlo noto sono gli assessori comunali all’Accoglienza migranti, alla Protezione civile e alle Politiche sociali, Fabrizio Ferrandelli, Piero Alongi e Mimma CalabrÃ², presenti per seguire le fasi dello sbarco.

“Il Comune di Palermo – dicono Ferrandelli, Alongi e CalabrÃ² – ha prontamente messo a disposizione ogni strumento utile per i primi soccorsi, ovvero la logistica e i servizi di pronto intervento sociale a supporto dell’intera rete organizzativa impiegata dalla Prefettura. Le persone soccorse in acque siriane e libiche adesso sono state messe tutte in sicurezza e tra queste anche 13 minori”.
www.palermotoday.it

Articoli correlati

sbarchi a Lampedusa

Migranti, 165 sbarcati a Lampedusa

Ong Solidaire

Nave Solidaire traghetta 33 migranti nel porto della Spezia

sbarchi a Lampedusa

Migranti, 30 sbarcati a Lampedusa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *