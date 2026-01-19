Groenlandia, opposizioni: Meloni venga in Aula

ImolaOggi POLITICA, News 2026

opposizioni

ROMA, 19 GEN – “I capigruppo del M5s-Pd-Avs-Iv-Azione e +Europa di Camera e Senato hanno scritto ai presidenti delle due Aule per chiedere, a seguito della convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles relativo ai dazi annunciati da Trump, le comunicazioni della presidente Meloni in Parlamento.Â I capigruppo fanno sapere di richiedere l’esame dell’atto di indirizzo con il quale il governo intende procedere in ambito Ue”.

CosÃ¬ in una nota i capigruppo di M5s, Pd, Avs, Italia viva, Azione e +Europa di Camera e Senato. (ANSA)

Articoli correlati

Trump e von der Leyen

Groenlandia, FT: UE valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa

soldati tedeschi

Bild, i soldati tedeschi hanno giÃ  lasciato la Groenlandia

Elly Schlein

Schlein: ‘la Groenlandia non si tocca’. E attacca la Meloni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *