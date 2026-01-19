Groenlandia, opposizioni: Meloni venga in Aula

ROMA, 19 GEN – “I capigruppo del M5s-Pd-Avs-Iv-Azione e +Europa di Camera e Senato hanno scritto ai presidenti delle due Aule per chiedere, a seguito della convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles relativo ai dazi annunciati da Trump, le comunicazioni della presidente Meloni in Parlamento.Â I capigruppo fanno sapere di richiedere l’esame dell’atto di indirizzo con il quale il governo intende procedere in ambito Ue”.

