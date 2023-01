Proteste in Brasile, Bergoglio: ‘segno indebolimento democrazia’

Città del Vaticano, 9 gen. (askanews) – In molte aree del mondo si sta assistendo ad un preoccupante “affievolimento della democrazia”. Una situazione che si è riproposta nelle ultime ore, ad esemio in Brasile e conseguenza delle “crescenti polarizzazioni politiche e sociali, che non aiutano a risolvere i problemi urgenti dei cittadini”. Lo ha detto Papa Francesco ricevedendo in Vaticano il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

“Penso alle varie crisi politiche in diversi Paesi del continente americano, con il loro carico di tensioni e forme di violenza che acuiscono i conflitti sociali. Penso specialmente a quanto accaduto recentemente in Perù e nelle ultime ore in Brasile, – ha aggiunto Francesco – alla preoccupante situazione ad Haiti, dove si stanno finalmente compiendo alcuni passi per affrontare la crisi politica in atto da tempo. Occorre – ha concluso – sempre superare le logiche di parte e adoperarsi per l’edificazione del bene comune.