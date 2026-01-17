Vaccini, Bassetti polemizza pure con Belen

“Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questione sanitarie. Se Belen avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi”. Mentre “se si riferisce all’anti-Covid, quando parla di vaccini, Ã¨ un’uscita infelice: Ã¨ dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi senza nessun aumento di patologie”.

CosÃ¬ all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti, replicando a Belen Rodriguez che ha raccontato sui social di essere rimasta per 3 giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse. “Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente Ko”, ha spiegato la showgirl argentina. Belen ha poi aggiunto di non essere l’unica a sentirsi cosÃ¬: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ cosÃ¬…”, ha detto senza entrare nei particolari.

“Sono da sempre estimatore di Belen, donna molto capace e anche intelligente. Spero che le sia scappata” l’uscita sui vaccini, aggiunge il medico. “In un momento come questo – conclude Bassetti – non si devono confondere le idee alle persone, altrimenti abbiamo risultati al contrario”. ADNKRONOS