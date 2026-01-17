Malore improvviso alla guida, Sofia muore a 21 anni

Mercato San Severino a lutto per la prematura morte di Sofia Ansalone, la 21enne tragicamente deceduta ieri, a bordo della sua auto, dopo aver perso il controllo della guida per un improvviso malore. Inutili, da parte dei sanitari, i tentativi di rianimare la giovane studentessa, residente della frazione Torello, che ha terminato la sua corsa impattando contro un furgone.
La camera ardente Ã¨ stata allestita presso la “Casa Funeraria Fiore” in via Dei Due Principati, mentre le esequie sono previste per oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16:30, presso la Chiesa di S. Giovanni in Parco a Mercato San Severino. Tutti stretti attorno alla famiglia.
