Malore al campo sportivo, calciatore si accascia e muore

COLLEPASSO â€“ Una serata dedicata allo sport e alla condivisione si Ã¨ trasformata in un dramma che scuote lâ€™intera comunitÃ di Parabita e Collepasso. Riccardo Chetta, 39 anni, originario di Parabita, ha perso la vita ieri sera a causa di un improvviso malore mentre si trovava sul campo sportivo di Collepasso per una sessione di allenamento.

Il malore improvviso

Erano circa le 22 e sul rettangolo di gioco era in corso lâ€™allenamento della Parabita City, associazione sportiva dilettantistica amatoriale di cui Chetta era membro attivo. Allâ€™improvviso, lâ€™uomo si Ã¨ accasciato al suolo, perdendo i sensi davanti ai compagni di squadra. La gravitÃ della situazione Ã¨ apparsa subito evidente, e i presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul posto Ã¨ intervenuta dâ€™urgenza unâ€™ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare il 39enne per oltre mezzâ€™ora, mettendo in atto tutte le manovre di primo soccorso previste in questi casi. Purtroppo, ogni sforzo Ã¨ risultato vano: il cuore di Riccardo ha smesso di battere, e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio.

