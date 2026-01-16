Schlein: “siamo in piazza per sostenere gli iraniani”

“Siamo qui per dare piena solidarietá e supporto al popolo iraniano che lotta per la libertà contro la brutale repressione del regime teocratico iraniano”

Cosi la segretaria dem Elly Schlein, arrivando alla manifestazione sull’Iran in piazza del Campidoglio a Roma. “Ci sono state migliaia di vittime. Siamo a fianco di chi protesta e per supportare l’autodeterminazione del popolo iraniano ed è giusto essere qui a questa manifestazione lanciata dal movimento donna vita e libertà a cui siamo stati sempre vicini e da Amnesty e altre associazioni”. (askanews)

Prima vanno in Iran tutte velate e poi raccontano di voler sostenere le donne.