Militare Usa e fidanzata aggrediti con coltello, denunciati 7 albanesi

CONEGLIANO (TREVISO) – Sono sette le persone denunciate per l’aggressione al militare americano della base di Aviano e alla ragazza fuori da un club privato di piazza Calvi a Conegliano lo scorso 28 dicembre 2025. Si tratta di cittadini albanesi di etÃ compresa tra i 19 e i 41 anni residenti, o domiciliati, nei comuni di CodognÃ¨, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Gorgo al Monticano. L’esecuzione dei decreti di perquisizione personale e domiciliare emessi dalla Procura Ã¨ stata portata a termine nella mattinata di giovedÃ¬ 9 gennaio dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile â€“ aliquota operativa, con il supporto dei militari della Tenenza di Oderzo e delle Stazioni di Conegliano, Susegana e CodognÃ¨.

L’aggressione

Lâ€™episodio ha visto coinvolta una coppia, un militare statunitense di 28enne in servizio presso la base militare statunitense di Aviano, e una ragazza 37enne di origine albanese, che sarebbe stata accerchiata e colpita da piÃ¹ persone, una delle quali armata di coltello, riportando lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche. Il militare americano, in particolare, aveva riportato una ferita da arma da taglio per fortuna non letale.

L’indagine

Lâ€™articolata attivitÃ dâ€™indagine sviluppata dai carabinieri ha consentito di raccogliere gravi indizi a carico degli indagati. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati durante lâ€™aggressione, ritenuti di interesse investigativo. Tutti i soggetti sono stati denunciati per il reato di lesioni personali aggravate.

La perquisizione

Nel corso delle operazioni, a carico di uno degli indagati, un uomo di circa 41 anni, sono stati inoltre rinvenuti circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Lo stesso Ã¨ stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Il materiale rinvenuto Ã¨ stato posto sotto sequestro, secondo le disposizioni dellâ€™autoritÃ giudiziaria, costantemente informata sullâ€™evolversi delle attivitÃ investigative che hanno consentito lâ€™adozione del provvedimento di perquisizione eseguito a carico degli indagati.

