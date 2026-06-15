Genova, algerino accoltellato per rapina da un conoscente

Tentata rapina nel centro di Genova nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno 2026

Intorno alle 4.30 la Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in piazza Dante per un’aggressione. Alcuni ragazzi di passaggio avevano segnalato un uomo a terra. Ai soccorritori il 31enne di nazionalità algerina ha riferito di aver subito un’aggressione a scopo di rapina da parte di alcuni soggetti, dileguatisi, che gli hanno provocato due ferite al torace di circa 15 centimetri l’una con un taglierino, fortunatamente senza affondare troppo i colpi.

I rapinatori sarebbero stati fotografati dalla vittima, sempre secondo quanto riferito al personale del 118. Il giovane è stato medicato e condotto in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

In corso le indagini da parte della polizia, alla quale la vittima avrebbe riferito di essere stato aggredito da un conoscente. Per fortuna sembra trattarsi di ferite superficiali per cui, se la vittima non depositerà formale querela, l’aggressore la passerà liscia senza alcuna denuncia.

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