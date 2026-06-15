Afghano accoltellato a Pinerolo, si cercano due africani

Un afghano di 25 anni è stato accoltellato nel corso di una lite sotto i viali di piazza Vittorio Veneto, all’altezza di via Brignone, a Pinerolo nella serata di sabato 13 giugno 2026. La vittima, ferita e sanguinante, è riuscita a scappare fino in via Trieste, dove è stata soccorsa da alcune persone nei pressi di un bar.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 Azienda Zero che lo ha trasportato all’ospedale cittadino dove gli sono state riscontrate ferite, fortunatamente non gravi, al volto e a un braccio. Dopo essere stato medicato, il ragazzo è stato dimesso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata compiuta da due uomini descritti come africani, che si sono dati alla fuga subito dopo i fatti. Le circostanze dell’accaduto sono al vaglio dei carabinieri della compagnia cittadina. All’accaduto avrebbero assistito alcuni amici della vittima, che sono stati ascoltati.

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