Schillaci: “Domani riunione tecnica sull’emergenza caldo”

Riunione tecnica al ministero sull’emergenza caldo

Sull’emergenza caldo “domani ci sarà una riunione tecnica al ministero per monitorare questa ondata di calore”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, precisando che il tavolo tecnico potrà valutare varie opzioni.

“Abbiamo iniziato ad emanare i bollettini sulle ondare di calore già dal 25 maggio con tre giorni di previsione ogni volta. C’è grande attenzione. Abbiamo inoltre un decalogo con delle indicazioni chiare, che diffonderemo ulteriormente, e soprattutto dobbiamo tutelare le persone più fragili, gli anziani ed i bambini”, ha sottolineato Schillaci a margine di un evento al dicastero.

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