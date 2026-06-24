Olanda, eutanasia su un bambino sotto i 12 anni

Secondo i dati ufficiali, nel 2024 in Olanda c’è stato il record di 9.958 casi di eutanasia

In Olanda è stata applicata per la prima volta l’eutanasia su un bambino di età inferiore ai 12 anni. Si tratta del primo caso da quando i Paesi Bassi hanno allargato le “maglie” della legge sul fine vita, permettendo la morte assistita anche per i bambini tra 1 e 12 anni affetti da malattie incurabili.

Per motivi di privacy, le autorità olandesi non hanno reso nota l’età precisa del bambino, mantenendo il riserbo anche sul sesso, sulla malattia di cui era affetto o sull’ospedale in cui era in cura. Il governo olandese ha spiegato che il medico curante aveva segnalato la procedura alla commissione speciale incaricata, che ha esaminato la cartella clinica e intervistato il dottore. La commissione ha trasmesso il proprio parere alla procura, che stabilirà se il professionista ha rispettato il quadro giuridico applicabile. In Olanda, infatti, i controlli si fanno dopo che il fatto è avvenuto e non prima.

Il sistema olandese

Per dare l’eutanasia a un minorenne serve l’accordo dei genitori e dei medici, i quali devono confermare che non esistono altri modi per fermare il dolore. Nei Paesi Bassi questa scelta si può fare soltanto per i bambini malati molto gravemente e che stanno per morire a breve. Tra i problemi di salute previsti ci sono malformazioni dalla nascita, malattie del metabolismo o gravi danni agli organi principali. Quando la legge è stata approvata, nel febbraio del 2024, il governo aveva calcolato che avrebbe riguardato pochissimi casi, circa 5 o 10 bambini all’anno sotto i 12 anni, per i quali le normali medicine contro il dolore non bastano più.

Le tappe

Nel 2002 l’Olanda è stata la prima nazione al mondo a rendere legali l’eutanasia e il suicidio assistito. È stata anche la prima, nel 2014, a permetterli per i ragazzi sopra i 12 anni capaci di intendere e di volere, e per i neonati sotto un anno di vita con il permesso dei genitori. Infine, due anni fa, la legge è stata estesa anche ai bambini sotto i 12 anni in casi particolari. Secondo i dati ufficiali pubblicati a maggio del 2025 dai comitati di controllo, nel 2024 in Olanda c’è stato il record di 9.958 casi di eutanasia, il 10% in più rispetto all’anno prima. Questo numero rappresenta il 5,8% di tutte le persone morte nel Paese in un anno.

https://europa.today.it