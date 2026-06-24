Ebola, confermato il primo caso in Francia

La Francia ha confermato il suo primo caso di Ebola: un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo

Il medico è stato “immediatamente ricoverato in una struttura specializzata” e le sue condizioni sono stabili, ha dichiarato mercoledì il Ministero della Salute francese. Questo è il primo caso di Ebola confermato in Europa, sebbene un medico americano risultato positivo nella Repubblica Democratica del Congo sia stato curato in un ospedale tedesco il mese scorso.

Nella sua dichiarazione di mercoledì, il Ministero della Salute francese ha sottolineato che il rischio per la popolazione è “molto basso”. È stato inoltre aggiunto che le autorità stanno lavorando per rintracciare le persone che potrebbero essere entrate in contatto con il medico.

La Francia ha istituito un “sistema di monitoraggio dedicato” per gli operatori umanitari di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo, ha dichiarato il Ministero della Salute.

Gli operatori sanitari sono particolarmente a rischio di contrarre l’Ebola, che si diffonde attraverso i fluidi corporei. L’attuale epidemia di Ebola è causata dalla specie Bundibugyo del virus, per la quale al momento non esiste un vaccino.

La Repubblica Democratica del Congo ha annunciato un’epidemia di Ebola il mese scorso, ma gli esperti ritengono che il virus circolasse già da diverse settimane. Nel Paese dell’Africa centrale, sono stati confermati oltre 260 decessi a causa del virus, mentre 1.000 persone sono state infettate.

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