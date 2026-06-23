Campi Bisenzio, spari e coltellate tra cinesi: 5 feriti

Spari e persone accoltellate, poco dopo la mezzanotte scorsa, in via dei Confini, nel Comune di Campi Bisenzio, nella zona di Capalle, non lontano dal confine con Prato

Coinvolte numerose persone, i feriti sono cinque, di cui tre, in gravi condizioni, sono stati poi ricoverati in prognosi riservata, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri e numerose ambulanze. Le persone coinvolte sono tutti cittadini cinesi e i fatti si sono svolti presso un ‘circolo culturale cinese’, gestito da un connazionale, ora posto sotto sequestro penale.

Quanto agli ‘spari’, secondo quanto è emerso con il passare delle ore, sarebbero compatibili con armi ad aria compressa: tre feriti sono ricoverati all’ospedale fiorentino di Careggi, uno a Torregalli, uno al Santo Stefano di Prato.

Non si conoscono al momento i motivi che hanno scatenato i fatti. Indagini affidate ai carabinieri per capire cosa sia successo.

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