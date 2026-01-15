Anzio, rapina con pestaggio brutale: arrestati due stranieri

Ãˆ stato buttato a terra, preso a calci e pugni e poi rapinato. Vittima un 44enne di Anzio finito poi in ospedale. Ãˆ stato lui, nella serata di lunedÃ¬, a dare l’allarme e allertare i medici del 118 e i carabinieri. La vittima ha raccontato che poco prima, in via di Valle Schioia, era stato avvicinato da due uomini che conosceva.

La coppia, al termine di una breve discussione, lo avrebbero aggredito violentemente per poi sottrargli il telefono cellulare. Dopo l’azione violenta, i due si sarebbero dati alla fuga a piedi, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. La vittima Ã¨ stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Riuniti, mentre i militari hanno fatto le loro indagini.

Grazie alle dettagliate informazioni fornite dalla vittima in merito alle caratteristiche fisiche e alla direzione di fuga degli aggressori, i carabinieri hanno avviato le ricerche nella zona e, all’interno di uno stabile abbandonato, hanno rintracciato i due indagati, un 34enne del Pakistan e un 40enne indiano.

Procedendo al controllo e alla perquisizione, i militari della stazione di Anzio e del nucleo radiomobile della compagnia hanno trovato il telefono cellulare appena rubato. I due rapinatori violenti sono stati arrestati.

