Malore in piscina, gravissima una 17enne

Il malore improvviso, poi la chiamata al 112 e la corsa in ospedale con l’elicottero

Una ragazzina di 17 anni è stata trasportata all’ospedale di Legnano in codice rosso dopo essersi accasciata a terra all’interno degli spogliatoi della piscina di via Casati a Magenta (hinterland ovest di Milano) nel pomeriggio di martedì 13 gennaio.

Il malore

Tutto è accaduto poco prima delle 15, mentre la giovane si trovava all’interno dello spogliatoio della piscina comunale. Immediatamente è scattato l’allarme ed è partita la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 in codice rosso con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso.

La giovane, priva di sensi, è stata rianimata dai sanitari e successivamente trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono particolarmente delicate.

