UE: 90 miliardi a Kiev, primo esborso a giugno

L’Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina il mese prossimo

Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis, a margine del G7 Finanze a Parigi. “Aggiornerò i ministri del G7 – ha affermato – sul prestito da 90 mld di euro, sul quale stiamo facendo buoni progressi. Stiamo finalizzando i documenti per essere in grado di iniziare l’esborso a giugno”.

Il prestito, concordato nel Consiglio Europeo di dicembre con una cooperazione rafforzata a 24, escludendo Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, era stato poi a lungo bloccato dall’Ungheria e dalla Slovacchia, a causa di un duro contrasto con Kiev sull’oleodotto Druzhba, danneggiato da bombardamenti russi e le cui riparazioni da parte dell’Ucraina sono state fatte in ritardo, secondo le accuse di Orban.

Dopo che l’ormai ex premier ungherese ha perso le elezioni il 12 aprile ed è stato sostituito da Peter Magyar alla guida del governo, il prestito è stato sbloccato. Anche Bratislava ha ritirato il suo veto. ADNKRONOS