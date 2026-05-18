UE: 90 miliardi a Kiev, primo esborso a giugno

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

Zelensky e von der Leyen

L’Unione Europea dovrebbe erogare la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina il mese prossimo

Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis, a margine del G7 Finanze a Parigi. “Aggiornerò i ministri del G7 – ha affermato – sul prestito da 90 mld di euro, sul quale stiamo facendo buoni progressi. Stiamo finalizzando i documenti per essere in grado di iniziare l’esborso a giugno”.

Il prestito, concordato nel Consiglio Europeo di dicembre con una cooperazione rafforzata a 24, escludendo Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, era stato poi a lungo bloccato dall’Ungheria e dalla Slovacchia, a causa di un duro contrasto con Kiev sull’oleodotto Druzhba, danneggiato da bombardamenti russi e le cui riparazioni da parte dell’Ucraina sono state fatte in ritardo, secondo le accuse di Orban.

Dopo che l’ormai ex premier ungherese ha perso le elezioni il 12 aprile ed è stato sostituito da Peter Magyar alla guida del governo, il prestito è stato sbloccato. Anche Bratislava ha ritirato il suo veto. ADNKRONOS

Share

Articoli correlati

Grecia, drone ucraino con materiale esplosivo trovato sull'isola di Lefkada

Grecia, drone ucraino con materiale esplosivo trovato sull’isola di Lefkada

Volodymyr Zelensky

Euroclear: interessi su asset russi calano, a luglio 1,4 miliardi dall’Ue a Kiev

Zelensky e von der Leyen

Von der Leyen: ‘Entro il trimestre i primi 45 miliardi a Kiev’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *