Desio, 200 kg di droga nel furgone: arrestato straniero

Maxi sequestro da oltre 200 chili di droga da parte della polizia di stato al termine di una indagine che ha portato gli agenti ad arrestare due persone all’ingresso del polo logistico di Desio.

L’operazione

Le indagini coordinate dalla polizia di Vercelli su un presunto traffico di droga, hanno portato gli agenti a Desio. Qui, davanti all’ingresso del polo logistico, i poliziotti hanno fermato un 25enne, che aveva un furgone.Â Una volta controllato, nel vano di carico gli agenti hanno trovato il â€˜bottinoâ€™: oltre 200 chili di hashish e marijuana.

L’inseguimento

Fermato il 25enne, di origine sudamericana, l’operazione dei poliziotti era ben lungi dall’essere terminata. Poco dopo infatti sul posto, alla guida di un suv, Ã¨ arrivato un 43enne residente a Limbiate che, alla richiesta di identificazione, ha pensato bene di darsela a gambe.

Le volanti quindi si sono subito lanciate all’inseguimento del fuggitivo riuscendo ad accalappiarlo a Cesano Maderno, dopo un incidente che ha coinvolto anche un auto in sosta e un veicolo della polizia.

Gli arresti

Sia il 25enne che il 43enne sono stati arrestati. L’uomo residente a Limbiate Ã¨ stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le indagini sono in corso per chiarire il suo ruolo nella vicenda.

www.monzatoday.it