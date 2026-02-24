Milano, 130 kg di marijuana in 6 valigie: arrestati due colombiani

valigie di marijuana

La Polizia ha arrestato a Milano due colombiani di 29 e 19 anni trovati in possesso di 6 valigie che contenevano circa 130 chili di marijuana

Gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato i due sudamericani che soggiornavano in un hotel di via Lulli. Dopo averli identificati, all’interno della stessa stanza, hanno notato sei trolley di grosse dimensioni.

Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione e trovato grossi involucri che contenevano la marijuana. E’ scattato cosÃ¬ il sequestro della droga, mentre i due colombiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.Â  (ITALPRESS)

