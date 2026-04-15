Palermo, malore in classe: prof muore davanti agli alunni

Era davanti ai suoi studenti, durante una lezione, quando è stata colta da un malore. Così una professoressa 59enne di lettere è deceduta in classe, nel liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo.

La dinamica del decesso e i soccorsi

La donna sarebbe crollata sulla cattedra mentre stava interrogando un alunno. Inutile l’allarme dato dai giovani studenti e il disperato intervento di altri insegnanti, che hanno tentato di rianimarla sul posto eseguendo il massaggio cardiaco. Quando i sanitari del 118 sono arrivati era ormai troppo tardi e hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

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