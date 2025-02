Trump: ‘un giorno l’Ucraina potrebbe essere russa’

In un’intervista a Fox News, il presidente americano Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità che l’Ucraina “possa essere russa un giorno”

“Potrebbero fare un accordo, e potrebbero non farlo – ha detto -. Potrebbero essere russi un giorno, o potrebbero non esserlo”. Il tycoon, inoltre, ha detto che vuole che in qualche modo Kiev ripaghi gli aiuti americani, che a suo avviso ammontano a 300-350 miliardi. “Ho detto loro che voglio l’equivalente di 500 miliardi di dollari di terre rare, e hanno sostanzialmente accettato di farlo”.

Ieri sera un nuovo attacco russo agli impianti del sistema energetico ha costretto il governo a predisporre ‘restrizioni’ all’approvvigionamento di elettricità. Ieri sera Trump ha firmato i dazi del 25% su acciaio e alluminio aggiungendo anche che sta pensando di estendere il provvedimento anche a automobili, prodotti farmaceutici e chip per computer.

Donald Trump ha confermato che il suo inviato speciale per la guerra russo-ucraina Keith Kellogg visitera’ presto Kiev.

Il presidente Usa ha affermato che la sua Amministrazione ha fatto “enormi progressi” per porre fine al conflitto in Ucraina. “Penso che abbiamo fatto enormi progressi nell’ultima settimana. Abbiamo a che fare con i russi, abbiamo a che fare con gli ucraini. Penso che succederà qualcosa”, ha detto Trump nell’intervista. ANSA