Lodi, scoperta piantagione di marijuana da un milione di euro: arrestati due albanesi

ImolaOggi CRONACA, News 2026

carabinieri arresto

Una piantagione di marijuana dal potenziale giro d’affari di un milione di euro Ã¨ stata scoperta nel lodigiano dai carabinieri che hanno arrestato due cittadini albanesi di 30 e 31 anni.

In un capannone a Lodi Vecchio, i militari hanno trovato 1.200 piante pronte per l’essiccazione e 14 chili della stessa sostanza giÃ  confezionati e pronti per lo spaccio. L’edificio e tutti i macchinari (per la piantumazione, coltivazione e lavorazione) sono stati posti sotto sequestro. I due arrestati si trovano nel carcere di Lodi, in attesa dell’udienza di convalida.
tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Polizia arresto

Desio, 200 kg di droga nel furgone: arrestato

carabinieri droga sequestrata

Mestre, droga per 40mila euro nel trolley: arrestato straniero

droga parrucchiere egiziano

Milano: Fentanyl e Viagra nel retrobottega del negozio, arrestato egiziano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *