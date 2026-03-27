Armi, droga e 30mila euro in casa: due stranieri arrestati

Nelle scorse ore, la squadra mobile di Prato ha scoperto all’interno di un’abitazione situata nel Comune di Vernio (a Sant’Ippolito) quello che sembrerebbe essere un vero e proprio deposito di armi e munizioni: sono finiti in manette un cittadino albanese di 28 anni, già ai domiciliari per una precedente vicenda, e una cittadina rumena di 37 anni “ritenuta concorrente nei medesimi reati”.

Lo fa sapere la questura di Prato in una nota diramata oggi, rendendo noto come gli agenti abbiano trovato quattro armi da fuoco, oltre dieci chili di droga e una forte somma in contanti.

“L’attività di polizia giudiziaria consentiva di rinvenire, occultata sul tetto dell’abitazione, una borsa contenente denaro contante per un importo complessivo pari a 30mila euro, nonché quattro pistole, di cui tre illegalmente detenute e una risultata provento di furto – si legge nella nota nel medesimo contesto venivano altresì sequestrati circa 10 chilogrammi di sostanza stupefacente che, sottoposta a narcotest a cura della polizia scientifica, risultava essere del tipo marijuana, nonché 77 grammi di cocaina e numerose munizioni per armi comuni da sparo custodite all’interno di un contenitore in plastica”.

La perquisizione si è poi estesa alla casa nella quale risultava residente la donna, nel Comune di Montecatini Terme, nella quale gli inquirenti hanno rinvenuto un bossolo ritenuto compatibile con le armi precedentemente sequestrate. Entrambi sono quindi stati arrestati: l’uomo è stato trasferito presso il carcere pratese de La Dogaia, mentre la donna è finita a Sollicciano.

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