Scuola per piloti di F-35, l’Italia spenderÃ  112 milioni di euro

Lâ€™Italia mette sul tavolo 112,6 milioni di euro per far nascere a Trapani il primo polo di addestramento legato al programma F-35 al di fuori degli Stati Uniti, “aperto alla partecipazione” dei Paesi aderenti al programma. La spesa, formalizzata in una relazione preliminare e determinazione a contrarre del Ministero della Difesa, riguarda la Fase 1: la realizzazione della capacitÃ denominata Lightning Training Center (LTC), cioÃ¨ lâ€™infrastruttura e lâ€™ecosistema tecnologico necessari a far partire lâ€™addestramento a terra dei piloti.

Lâ€™operazione si inserisce in una scelta piÃ¹ ampia: Trapani-Birgi viene indicata come terza base italiana F-35 (dopo Amendola e Ghedi). Nel documento si spiega che l’aeroporto di Trapani Ã¨ stato designato come Main Operating Base per il programma F-35, e che l’idea del polo di addestramento nasce anche per rispondere alla crescente domanda di addestramento legata allâ€™allargamento della partecipazione al programma in ambito Nato ed europeo. Nei piani dellâ€™Aeronautica, a Trapani si dovrebbe prevedere due Gruppi Volo su F-35: uno operativo italiano e uno internazionale addestrativo.

Il cuore del progetto Ã¨ una palazzina dedicata all’allenamento a terra in unâ€™area ad alta sicurezza e due simulatori di volo. La tabella temporale riportata negli atti colloca lâ€™inizio delle attivitÃ contrattuali a gennaio 2026. Il centro dovrÃ essere completato entro il 1Â° luglio 2029 ma dovrÃ poter ospitare il primo training entro dicembre 2028. La spesa Ã¨ distribuita su piÃ¹ anni, con pagamenti previsti fino al 2029 (2026: 8,2 milioni; 2027: 17,1 milioni; 2028: 40,2 milioni; 2029: 47,1 milioni di euro) e si stimano fino a un centinaio di addetti specializzati in arrivo tra istruttori, tecnici, personale di supporto, oltre alle squadre impegnate in costruzioni e sistemi. Ãˆ verosimile prevedere anche una domanda residenziale aggiuntiva, dato che gran parte del personale alloggerÃ fuori dalla base, come giÃ accade in contesti analoghi.

La Difesa ha scelto – per vincoli tecnici e di sicurezza – una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con un raggruppamento temporaneo dâ€™impresa tra la statunitense Lockheed Martin e l’italiana Leonardo, indicata come soggetto nazionale individuata per la disponibilitÃ dei dati e delle competenze necessarie. Trapani si appoggerÃ al centro di assemblaggio di Cameri â€“ gestito sempre da Leonardo con Lockheed Martin â€“ l’unico impianto di assemblaggio dellâ€™Fâ€‘35 per i clienti europei.

