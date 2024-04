Dugin: “il mondo sarà irreversibilmente multipolare”

“Israele ha attaccato l’Iran. In Siria, che non è Israele né Palestina. Questo è un atto di aggressione. Ora l’Iran non ha altra scelta che attaccare Israele con tutte le forze della Resistenza. Questa guerra sarà iniziata dagli sciiti, ma ad un certo punto non potrà che diventare una guerra di tutti i musulmani. Bisogna tenere conto dei tempi: Biden non lo vuole affatto, dato che la sua priorità sono le elezioni e il sostegno all’Ucraina contro i russi, ma Trump, invece, non si preoccupa dei russi, ma gli sta a cuore Israele.

Pertanto, Teheran ha tutte le ragioni per iniziare una guerra con Israele il prima possibile. Sotto Biden e prima di Trump. Gli Stati Uniti e la NATO verranno sicuramente coinvolti, ma con grande riluttanza. Nel frattempo i russi prenderanno Kiev e rafforzeranno drammaticamente il polo antioccidentale. È qui che entrerà in gioco Trump o scoppierà la guerra civile negli Stati Uniti. E il mondo sarà già irreversibilmente multipolare.”

Lo scrive su X Alexander Dugin.

Israel attacked Iran. In Syria, which is not Israel or Palestine. This is an act of aggression. Now Iran has no choice but to attack Israel. With all the forces of the Resistance. This war will be started by the Shiites, but at some point it cannot but become a war of all…

— Alexander Dugin (@Agdchan) April 4, 2024