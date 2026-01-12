Mercosur, sabato la firma di Ursula von der Leyen in Paraguay

Ursula von der Leyen si recherÃ in Paraguay sabato 17 gennaio per firmare l’accordo commerciale tra l’Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur.Â Lo conferma una portavoce della presidente della Commissione europea. La data era stata anticipata lo scorso venerdÃ¬ dal ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno, dopo il via libera al testo espresso dalla maggioranza dei Paesi Ue.

Cosa prevede l’intesa con il Mercosur

L’accordo tra Ue e Mercosur – il mercato di libero scambio sudamericano che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay – Ã¨ stato fortemente voluto dalla commissione targata von der Leyen. Nonostante il no di Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda, l’intesa tra i due mercati continentali ha passato il vaglio dell’Ue e verrÃ ratificata tra una manciata di giorni. L’accordo ha l’obiettivo di facilitare lo scambio tra Ue e Mercosur, cancellando i dazi sulla grande maggioranza degli scambi commerciali. Oggi, per esempio, sono in vigore tariffe del 14% su farmaci, del 20% sui prodotti industriali e addirittura del 35% sulle automobili. Un sovrapprezzo che pesa circa 4 miliardi di euro ogni anno alle aziende europee.

Le proteste degli agricoltori

L’approvazione dell’accordo ha scatenato le proteste degli agricoltori. “Alle imprese agricole italiane ed europee viene richiesto il rispetto di standard elevatissimi, le stesse regole non sono attuate per le importazioni dai Paesi del Mercosur”, ha spiegato Confagricoltura. E potrebbero dunque riversarsi in Europa a prezzi piÃ¹ che competitivi. Un dubbio inizialmente condiviso dal governo italiano, che poi Ã¨ stato convinto da numerose garanzie che la Commissione europea avrebbe fornito.

“Questo accordo finisce per favorire soprattutto lâ€™industria chimica tedesca, produttrice di fitofarmaci vietati severamente in Europa, che esporta anche nei paesi del Mercosur e senza reciprocitÃ ce li rimanda nel piatto attraverso i cibi”, ha lamentato Coldiretti.

