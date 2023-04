Precipita mentre lavora a 14 metri di altezza: gravissimo operaio 60enne

Un operaio di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro alla Cifa, azienda di via De Gasperi a Senago che produce macchinari per l’edilizia, nella mattinata di giovedì 6 aprile. Tutto è accaduto poco dopo le 10, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi.

Secondo quanto trapelato pare che l’uomo, dipendente di una ditta esterna, stesse svolgendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto quando – per cause in via di accertamento – è caduto da circa 14 metri in una buca all’interno del capannone.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e l’elisoccorso in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con tre squadre. L’operaio, trovato privo di sensi, è stato soccorso, intubato e accompagnato con la massima urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sono molto delicate. www.milanotoday.it