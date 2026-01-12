Commissione UE: 530 milioni di euro per la Groenlandia

Non solo gli Stati Uniti guardano con interesse alla Groenlandia. Lâ€™Unione europea Ã¨ presente sullâ€™isola da tempo e ha rafforzato negli ultimi anni il proprio impegno politico ed economico. A ricordarlo Ã¨ stata oggi la portavoce della Commissione europea Arianna PodestÃ , sottolineando lâ€™importanza strategica del dossier groenlandese per Bruxelles.

Lâ€™ufficio Ue a Nuuk

Il 15 marzo 2024 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha inaugurato a Nuuk un ufficio dellâ€™Unione europea. Â«Questo ufficio â€“ ha spiegato PodestÃ â€“ ci consente di lavorare direttamente con le autoritÃ e la societÃ groenlandesi, perchÃ© Ã¨ presente sul territorio ed Ã¨ operativoÂ». Un segnale concreto, secondo la Commissione, dellâ€™attenzione che lâ€™Ue riserva alla partnership con lâ€™isola.

Ma lâ€™impegno europeo Ã¨ destinato a crescere ulteriormente. A settembre la Commissione ha proposto di raddoppiare il sostegno finanziario alla Groenlandia nel prossimo bilancio settennale dellâ€™Ue, portandolo a oltre 530 milioni di euro.

Lâ€™Unione europea Ã¨ giÃ oggi il secondo maggiore contributore al bilancio pubblico groenlandese dopo la Danimarca, con trasferimenti annuali pari a 49 milioni di euro: 32 milioni dal bilancio pluriennale e 17 milioni dallâ€™accordo di pesca con lâ€™isola artica, rinnovato nel dicembre 2024. Secondo il piano della Commissione, la dotazione annua salirebbe a quasi 76 milioni di euro a partire dal 2028, con un incremento reale del 130% rispetto ai livelli attuali.

