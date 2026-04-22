Lufthansa cancella 20.000 voli per risparmiare carburante

Lufthansa ha cancellato 20.000 voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante, in uno dei tagli piÃ¹ consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale, a seguito del raddoppio dei prezzi del carburante per aerei dopo la guerra con l’Iran. Lo riporta il Financial Times.

La compagnia tedesca, viene spiegato, ha cancellato circa 120 voli giornalieri a partire da lunedÃ¬ e ha annunciato che interromperÃ le rotte non redditizie da Monaco e Francoforte fino alla fine della stagione estiva, che si conclude a metÃ ottobre.

“Complessivamente, 20.000 voli a corto raggio saranno cancellati dal programma entro ottobre, equivalenti a circa 40.000 tonnellate di carburante per aerei, il cui prezzo Ã¨ raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l’Iran”, ha dichiarato Lufthansa martedÃ¬. Il piano dettagliato per i mesi estivi sarÃ pubblicato “tra fine aprile e inizio maggio” e includerÃ “ottimizzazioni dell’offerta di voli a corto raggio per l’intera stagione estiva, garantendo cosÃ¬ la stabilitÃ degli orari per il periodo previsto dal piano di volo”, ha aggiunto la compagnia.

I tagli sono stati confermati mentre i ministri dei trasporti europei si riunivano martedÃ¬ per discutere i piani per evitare una carenza di carburante per aerei nella regione, dopo che l’Agenzia Internazionale dell’Energia aveva avvertito che l’Europa disponeva di scorte per meno di sei settimane. (AGI)