Lufthansa cancella 20.000 voli per risparmiare carburante

ImolaOggi ECONOMIA, News 2026

lufthansa

Lufthansa ha cancellato 20.000 voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante, in uno dei tagli piÃ¹ consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale, a seguito del raddoppio dei prezzi del carburante per aerei dopo la guerra con l’Iran. Lo riporta il Financial Times.

La compagnia tedesca, viene spiegato, ha cancellato circa 120 voli giornalieri a partire da lunedÃ¬ e ha annunciato che interromperÃ  le rotte non redditizie da Monaco e Francoforte fino alla fine della stagione estiva, che si conclude a metÃ  ottobre.

“Complessivamente, 20.000 voli a corto raggio saranno cancellati dal programma entro ottobre, equivalenti a circa 40.000 tonnellate di carburante per aerei, il cui prezzo Ã¨ raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l’Iran”, ha dichiarato Lufthansa martedÃ¬. Il piano dettagliato per i mesi estivi sarÃ  pubblicato “tra fine aprile e inizio maggio” e includerÃ  “ottimizzazioni dell’offerta di voli a corto raggio per l’intera stagione estiva, garantendo cosÃ¬ la stabilitÃ  degli orari per il periodo previsto dal piano di volo”, ha aggiunto la compagnia.

I tagli sono stati confermati mentre i ministri dei trasporti europei si riunivano martedÃ¬ per discutere i piani per evitare una carenza di carburante per aerei nella regione, dopo che l’Agenzia Internazionale dell’Energia aveva avvertito che l’Europa disponeva di scorte per meno di sei settimane. (AGI)

Share

Articoli correlati

BCE Lagarde

Bce, Lagarde: ‘shock energetico enorme, ma servono piÃ¹ dati per agire’

Matteo Salvini

Energia, Salvini: ‘non chiudo l’Italia perchÃ© Bruxelles Ã¨ comandata da cretini’

Dan Joergensen

Joergensen: ‘Paesi UE dovrebbero condividere le scorte di kerosene’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *